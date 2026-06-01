Μάγιαρ: Θα εκκινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνση του προέδρου αν δεν παραιτηθεί

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ δήλωσε σήμερα, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της χώρας Τάμας Σούλιοκ, ότι αν ο τελευταίος δεν παραιτηθεί, η κυβέρνηση θα εκκινήσει νομική διαδικασία για την απομάκρυνσή του από το αξίωμα.

Ο Μάγιαρ τόνισε επίσης σε δημοσιογράφους ότι θα συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας, Μιχάλι Βάργκα.

Μετά τη σαρωτική του νίκη στις βουλευτικές εκλογές τον Απρίλιο, ο Μάγιαρ έχει επανειλημμένα ζητήσει από τον πρόεδρο Σούλιοκ να παραιτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

