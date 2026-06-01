Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσαν πάνω από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι τη Δευτέρα, ανακτώντας μέρος των απωλειών της περασμένης εβδομάδας, καθώς η αβεβαιότητα συνεχίζει να θολώνει τις προοπτικές για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ένα διπλωματικό μπρα-ντε-φερ μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, την ώρα που οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα ότι στόχευσαν αμερικανική βάση ως αντίποινα στα αμερικανικά πλήγματα το Σαββατοκύριακο σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, και οι δύο πλευρές αντάλλαξαν προτάσεις για αναθεωρήσεις σε ένα σχέδιο συμφωνίας που θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός και θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, αν και παρέμεινε ασαφές εάν είχε επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) επιβεβαίωσε επίσης την απαίτησή του το Ιράν να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποκαταστήσει πλήρως το καθεστώς του Στενού ως ανοιχτής διεθνούς ναυτιλιακής οδού.

Αν και οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πρόσφατα μηνιαία πτώση εν μέσω προσδοκιών ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα μπορούσαν τελικά να καταλήξουν σε μια πιο βιώσιμη συμφωνία, παραμένουν υψηλές σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση, καθώς το κλείσιμο του Ορμούζ προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου διαταραχή στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, σημειώνει το Trading Economics.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent (συμβόλαιο Αυγούστου) διαπραγματεύονται στα 94,07 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,24%, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού WTI (Ιουλίου) στα 90,50 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 3,59% (11:10 ώρα Ελλάδος).

Πηγή: skai.gr

