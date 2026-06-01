Αυτιάς σε Κομισιόν: Άμεση χρηματοδότηση δανείων με χαμηλό επιτόκιο σε μικρομεσαίους

Με ερώτησή του στους Επιτρόπους Οικονομικών κ.κ. Serafin Piotr και Valdis Dombrovskis, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, θέτει το θέμα της πρόσβασης των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χαμηλότοκο δανεισμό με ευνοϊκούς όρους.

Όπως τονίζει ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, «η παρέμβαση αυτή είναι επιβεβλημένη καθώς χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις έχουν αποκλειστεί από τον τραπεζικό δανεισμό για ποικίλους λόγους. Ο θεσμός των μικροπιστώσεων έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση για να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς και να αυξηθεί η ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Η Ερώτηση του Έλληνα Ευρωβουλευτή έχει ως εξής:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, δραστηριοποιούνται περίπου 680.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τον κομβικό τους ρόλο στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό και μικροπιστώσεις.

Είναι αδήριτη ανάγκη να κινηθούμε άμεσα και αποφασιστικά προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες ουσιαστικά έχουν αποκλειστεί από τον τραπεζικό δανεισμό. Οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν τρέχουσες υποχρεώσεις. Απαιτείται άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση και υποστήριξη.

Μια τέτοια πρωτοβουλία θα τους δώσει ανάσα, καθώς λόγω των διαρθρωτικών τους προβλημάτων δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα και αναζητούν διέξοδο για την κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Στην Ελλάδα, το Ταμείο Μικροπιστώσεων χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα» (2021-2027). Στόχος σε πρώτη φάση η ενίσχυση άνω των 3.500 μικρών επιχειρήσεων σ’ όλη τη χώρα.

Ωστόσο, οι οικονομικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί λόγω του πολέμου στον Περσικό Κόλπο. Ως εκ τούτου, η αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων και η ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων είναι επιβεβλημένες.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα αυξήσετε τα χρηματοδοτικά εργαλεία μικροπιστώσεων για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Θα δώσετε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να κινηθούν δραστικά για να στηρίξουν αποτελεσματικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;

Πηγή: skai.gr

