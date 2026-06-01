Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΠΟΕΕΤ για ξενοδοχοϋπαλλήλους: Από σήμερα αυξάνονται οι βασικοί μισθοί κατά 2%

Στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων περιλαμβάνεται όρος για τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου ώστε να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές εφάπαξ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ξενοδοχείο

Από σήμερα, 1η Ιουνίου 2026, αυξάνονται οι βασικοί μισθοί των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά 2%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

 Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων που βρίσκεται σε ισχύ περιλαμβάνεται όρος, ο οποίος έχει αποφασιστεί από κοινού με τους εργοδότες, για τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα χορήγησης ενός αξιοπρεπούς εφάπαξ.

   Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΕΤ, φαίνεται πως αυτό δεν κατέστη δυνατόν και η διορία που είχε δοθεί εξέπνευσε χθες.

   Έτσι, λοιπόν, το 2% που θα ήταν οι εργοδοτικές εισφορές στο νέο ταμείο μετακυλίεται στους βασικούς μισθούς, οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

   Α΄ Κατηγορία: 1.050,00 ευρώ

   Β΄ Κατηγορία: 1.030,00 ευρώ

   Γ΄ Κατηγορία: 1.009,00 ευρώ

   Δ΄ Κατηγορία: 989,40 ευρώ.

Επίσης, η ΠΟΕΕΤ ξεκαθαρίζει πως παραμένει σταθερή στη θέση της για τη δημιουργία του επαγγελματικού ταμείου στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ξενοδοχεία μισθοί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark