Φωτιά σε δάσος στη Μαγνησία- Εστάλη 112 για απομάκρυνση των κατοίκων

Νέο πύρινο μέτωπο ξέσπασε στη χώρα- Η φωτιά καίει δασική έκταση στη Μαγνησία

Φωτιά στη Μαγνησία- Εστάλη 112 για απομάκρυνση των κατοίκων

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Μαγνησία με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί 112.

Πρόκειται για πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση.

Το μήνυμα του 112 ζητά από τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Γαβριανή να απομακρυνθούν προς Αλμυρό μέσω Εθνικής οδού και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Τώρα Μαγνησία
