Φωτιά στη Μαγνησία- Εστάλη 112 για απομάκρυνση των κατοίκων

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στη Μαγνησία με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί 112.

Πρόκειται για πυρκαγιά που καίει σε δασική έκταση.

Το μήνυμα του 112 ζητά από τους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή Γαβριανή να απομακρυνθούν προς Αλμυρό μέσω Εθνικής οδού και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην #Mαγνησία



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γαβριανή απομακρυνθείτε προς #Αλμυρό μέσω Εθνικής οδού



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 19, 2024

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Πηγή: skai.gr

