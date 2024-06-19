Πέλλα: Αθωώθηκε 72χρονος που επιτέθηκε στον γιό του με τσεκούρι

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης αθώωσε έναν 72χρονο που παραπέμφθηκε σε δίκη επειδή επιτέθηκε με τσεκούρι εναντίον του 45χρονου γιου του, ύστερα από μεταξύ τους καβγά για ασήμαντη αφορμή, τον Μάρτιο του 2022, στον Εξαπλάτανο Πέλλας.

Αυτό που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας είναι ότι ο 45χρονος έχασε λίγο καιρό αργότερα τη ζωή του σε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα.

Πατέρας και γιος είχαν συνεχείς καβγάδες και η αιτία που πυροδότησε το επίδικο επεισόδιο φαίνεται πως ήταν η πρόθεση του 45χρονου να πουλήσει τα χωματουργικά μηχανήματα της οικογενείας που ήταν τα μέσα διαβίωσής τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, κατά την πάλη των δύο ανδρών, ο 72χρονος χτύπησε τον γιο με το τσεκούρι, προκαλώντας του αμυχές και αιματώματα στην τραχηλική χώρα.

«Μακάρι να ζούσε και να τα είχε πουλήσει τα μηχανήματα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο 72χρονος που βούρκωνε κάθε φορά που άκουγε το όνομα του γιου του.

Ομόφωνα δικαστές και ένορκοι τον έκριναν αθώο για τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της απειλής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.