Η Nvidia έχει αναδειχθεί ως η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο, κυριαρχώντας στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνη.

Τώρα, η εταιρεία επεκτείνει την ικανότητά της σε τσιπ που θα χρησιμεύσουν ως ο κύριος επεξεργαστής για προσωπικούς υπολογιστές, εισερχόμενη σε έναν χώρο που εδώ και καιρό κυριαρχείται από την Intel, την Advanced Micro Devices, την Qualcomm και την Apple, σημειώνει το CNBC.

Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στο συνέδριο Computex της Ταϊβάν τη Δευτέρα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Νvidia, Γένσεν Χουάνγκ, παρουσίασε έναν νέο επεξεργαστή N1X που κατασκευάστηκε παράλληλα με τη Microsoft.

Θα ενσωματωθεί σε ένα νέο υπερτσίπ RTX Spark, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του το φθινόπωρο σε μια νέα σειρά υπολογιστών με Windows από τις Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovoκαι MSI.

«Αυτή η επανεφεύρεση του υπολογιστή είναι τόσο σημαντική όσο η επανεφεύρεση του τηλεφώνου σε αυτό που τώρα γνωρίζουμε ως smartphone», δήλωσε ο Χουάνγκ, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί σε όλους τους νέους υπολογιστές.

«Η Microsoft και η Nvidia πρόκειται να επανεφεύρουν τον υπολογιστή», πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η πρώτη πλήρως ανασχεδιασμένη, επανασχεδιασμένη σειρά υπολογιστών που έχει συμβεί εδώ και 40 χρόνια», τόνισε ο Χουάνγκ.

Το αρχικό σχέδιο της Nvidia είναι να κυκλοφορήσει περισσότερους από 30 φορητούς και 10 επιτραπέζιους υπολογιστές με το νέο τσιπ με την πάροδο του χρόνου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της Nvidia.

Πηγή: skai.gr

