Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

Ένας 53χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα, κατηγορείται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
peripoliko

Τρεις συλλήψεις σε ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, μάλιστα οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχαία, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.

Ένας 53χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα, κατηγορείται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στο κέντρο της πόλης.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, καθώς πραγματοποιώντας ελιγμούς λόγω μέθης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, συνελήφθη 37χρονος καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη συλλήψεις μεθυσμένος τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark