Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Δάρδιζα, κοντά στο Κρανίδι της Αργολίδας.

Λίγο μετά τις 15:30 το μεσημέρι στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους της Δάρδιζας να απομακρυνθούν από την περιοχή και να κατευθυνθούν προς Θερμησία και Πετροθάλασσα στην Ερμιόνη.

Στη φωτιά επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής με οχήματα από Κρανίδι, Άργος, Ναύπλιο, Τρίπολη, Κόρινθο, Καλαμάτα και Μελιγαλά όπως επίσης εναέρια μέσα και υδροφόρες ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην #Αργολίδα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Δάρδιζα απομακρυνθείτε προς #Θερμησία & #Πετροθάλασσα #Ερμιόνης



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) June 19, 2024

Δήμαρχος Ερμιονίδας: «Η φωτιά βγήκε στην θάλασσα»

«Η φωτιά ξεκίνησε από ψηλά και έφθασε στην περιοχή της Δάρδιζας, όπου βγήκε στην θάλασσα, ενώ δεν είμαστε ακόμα σε θέση να γνωρίζουμε αν έχει προκαλέσει ζημιές», ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Ιωάννης Γεωργόπουλος.

Παράλληλα, ο δήμαρχος είπε ότι «στην περιοχή υπάρχουν εξοχικές κατοικίες, ενώ επιχειρούν αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις».

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.