Φωτιά σε δασική έκταση στον Μίσχο Ροδόπης - Νέο μήνυμα από το 112 για εκκενώσεις οικισμών Ελλάδα 16:14, 21.08.2023

Με νέο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να εκκενώσουν τις περιοχές Πολύανθο, Σώστη και Ληνό και να κατευθυνθούν προς Κομοτηνή.