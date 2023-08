Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Καλύβια Ελλάδα 13:31, 22.08.2023 linkedin

Καίει χαμηλή βλάστηση - Μήνυμα εκκένωσης από το 112 έστάλη για την περιοχή Βαλομάνδρα