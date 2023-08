Εκκενώνεται η Φυλή - Μήνυμα από το 112 - Κύκλωσαν τη Μονή Κλειστών οι φλόγες - Εγκλωβισμένες οι μοναχές Ελλάδα 12:32, 22.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Μάχη για να μην περάσει η φωτιά στην Πάρνηθα - Στελέχη της ΕΜΑΚ στην προσπάθεια να απομακρυνθούν οι μοναχές από το μοναστήρι - Ζημιές σε κτίρια