Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη και εθελοντές

UPDATE: 20:31
Πυροσβεστική

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλήθηκε οικισμός.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη και εθελοντές. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

