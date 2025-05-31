Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλήθηκε οικισμός.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 ελικόπτερα, 2 αεροσκάφη και εθελοντές. Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τζαβερδέλλα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Ε/Π, 2 Α/Φ και εθελοντές. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 31, 2025

Πηγή: skai.gr

