Οριοθετήθηκε η φωτιά σε ρεματιά στην περιοχή Φοίνικας στα Σπάτα, σε κοντινή απόσταση από το εκπτωτικό χωριό, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 και καίει σε ρεματιά και δεν απειλούσε κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 1 ελικόπτερο και εθελοντές.

Επίσης υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.