Οριοθετήθηκε η φωτιά σε ρεματιά στην περιοχή Φοίνικας στα Σπάτα, σε κοντινή απόσταση από το εκπτωτικό χωριό, που εκδηλώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:00 και καίει σε ρεματιά και δεν απειλούσε κατοικημένη περιοχή.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 49 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 1 ελικόπτερο και εθελοντές.
Επίσης υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
