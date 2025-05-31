Εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα το τζιπ των Τούρκων μαφιόζων που άνοιξαν πριν λίγες ημέρες πυρ εναντίον κλιμακίου της ΕΥΠ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Το όχημα - πιθανότατα για τζιπ γκρι χρώματος μάρκας Toyota Land Cruiser - εντοπίστηκε σε ερημική περιοχή μεταξύ των χωριών Γερακαρού και Λαγκαδίκια.

Πρόκειται για το όχημα που φαίνεται να διέρχεται στο παρακάτω βίντεο:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Νωρίς το πρωί σήμερα συνελήφθη σε ορεινό χωριό της Ροδόπης και ο οδηγός του τζιπ, ένας 49χρονος, που ήταν και αυτός που πυροβόλησε εναντίον των πρακτόρων.

Σύμφωνα με εκτιμήσει των άρχων, ο 49χρονος φαίνεται να αναζητούσε τρόπο τα προηγούμενα 24ωρα να φύγει από τη χώρα.

Ο συλληφθείς είναι μέλος της συμμορίας των Daltons ενώ δύο συνεπιβάτες του στο τζιπ ακόμα διαφεύγουν και αναζητούνται.

Οι τρεις Τούρκοι μαφιόζοι φέρεται να συνδέονται με το περιστατικό της δολοφονίας των έξι Τούρκων το 2023 στην Αρτέμιδα (Λούτσα), με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πρόκειται για μέλη της ίδιας συμμορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.