Σύλληψη 23χρονου στο λιμάνι του Πειραιά για κατοχή κοκαΐνης

Για κατοχή κοκαΐνης μικτού βάρους 209 γραμμαρίων, συνελήφθη στο λιμάνι του Πειραιά ένας 23χρονος.

Στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών Ουσιών (ΠΟΔΙΝ) της λιμενικής Αρχής Πειραιά, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, εντόπισαν τον νεαρό άνδρα κατά την επιβίβασή του σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο που επρόκειτο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, κρίσιμη ήταν η συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που εντόπισε μία επιμελώς κρυμμένη αλουμινένια συσκευασία, μέσα στην οποία βρέθηκε η ποσότητα κοκαΐνης.

Η ναρκωτική ουσία κατασχέθηκε, ενώ ο 23χρονος συνελήφθη επί τόπου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με τις κατηγορίες που προβλέπει ο Ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

