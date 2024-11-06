Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στη λίμνη «Λάμια», στο Βουπράσιο Αχαΐας, με το έργο των πυροσβεστών να δυσχεραίνουν η ελώδης περιοχή και οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν, η ένταση των οποίων ωστόσο κόπασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις - και εξακολουθούν να δίνουν μέχρι τώρα - ώστε να περιορίσουν τη φωτιά και να μην περάσει στο γειτονικό προστατευόμενο δάσος της Στροφυλιάς.

Μάλιστα, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, έχουν ενισχυθεί, ενώ έχουν ξεκινήσει τις ρίψεις νερού και εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Ειδικότερα, στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 135 πυροσβέστες με οκτώ πεζοπόρα τμήματα και 37 οχήματα, καθώς και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Το μεγάλο στοίχημα των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων είναι η φωτιά να μην περάσει στο δάσος της Στροφυλιάς, προς την πλευρά της Ηλείας, στο Κουνουπέλι

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει περάσει στο δάσος της Στροφυλιάς, καίγοντας μέχρι τώρα έκταση κυρίως με καλαμιές και κάποια πεύκα.

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι βόρειοι, βορειοανατολικοί και φθάνουν τα τέσσερα μποφόρ, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν από τις απογευματινές ώρες.

Με πληροφορίες από pelop.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: skai.gr

