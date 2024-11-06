Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Άγρια «πλάκα» σε 10χρονο αγόρι από συμμαθητές του -  Του έβαλαν πλαστική σακούλα στο κεφάλι

Μιλώντας στον skai.gr η μητέρα του παιδιού καταγγέλλει πως, μετά τη δημοσίευση του απίστευτου περιστατικού, οι συμμαθητές του του επιτέθηκαν ξανά, μέσα στο σχολείο.

αγορι

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 10χρονος μαθητής κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το νέο ακραίο περιστατικό εκφοβισμού συνέβη την περασμένη Τρίτη μέσα σε πούλμαν όταν 10χρονοι που κάθονταν στα πίσω καθίσματα κάλυψαν το κεφάλι ενός συμμαθητή τους με μία σακούλα, αδιαφορώντας αν ο ανήλικος θα κινδύνευε να πεθάνει από ασφυξία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ανήλικοι δήλωσαν πως το έκαναν… για πλάκα. 

Μιλώντας στον skai.gr η μητέρα του καταγγέλλει πως, μετά τη δημοσίευση του απίστευτου περιστατικού, οι … ανήλικοι νταήδες επιτέθηκαν ξανά στον 10χρονο μέσα στο σχολείο.

Μάλιστα όπως λέει η μητέρα του, o10χρονος κατάφερε να βγάλει τη σακούλα από το κεφάλι του ενώ δε θέλει να πάει σχολείο, καθώς επανειλημμένα έχει γίνει στόχος ομάδας συμμαθητών του.

Ακούστε τη συνέντευξη της μητέρας του 10χρονου αγοριού


 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Bullying μαθητής σχολείο Βία Ανηλίκων
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark