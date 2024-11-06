Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 10χρονος μαθητής κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής.

Το νέο ακραίο περιστατικό εκφοβισμού συνέβη την περασμένη Τρίτη μέσα σε πούλμαν όταν 10χρονοι που κάθονταν στα πίσω καθίσματα κάλυψαν το κεφάλι ενός συμμαθητή τους με μία σακούλα, αδιαφορώντας αν ο ανήλικος θα κινδύνευε να πεθάνει από ασφυξία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι ανήλικοι δήλωσαν πως το έκαναν… για πλάκα.

Μιλώντας στον skai.gr η μητέρα του καταγγέλλει πως, μετά τη δημοσίευση του απίστευτου περιστατικού, οι … ανήλικοι νταήδες επιτέθηκαν ξανά στον 10χρονο μέσα στο σχολείο.

Μάλιστα όπως λέει η μητέρα του, o10χρονος κατάφερε να βγάλει τη σακούλα από το κεφάλι του ενώ δε θέλει να πάει σχολείο, καθώς επανειλημμένα έχει γίνει στόχος ομάδας συμμαθητών του.

