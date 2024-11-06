Κάηκε ο ιστορικός Ναός του Αγίου Αθανασίου στα Γιάννενα - Βίντεο, φωτογραφίες

Σοβαρές ζημιές στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αθανασίου των Ιωαννίνων - ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο - προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα στον γυναικωνίτη.

Η φωτιά έγινε αντιληπτή όταν η περιοχή τυλίχτηκε στους καπνούς.

Στην ολονύχτια επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 6 υδροφόρα οχήματα με 18 πυροσβέστες, ενώ την αντιμετώπιση του συμβάντος ανέλαβε ο διοικητής του 1ου Σταθμού Ιωαννίνων.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Έχει αρχίσει να διενεργείται προανάκριση.

Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αθανασίου είχε κλείσει στις επτά περίπου το βράδυ. Οι χώροι είχαν κλειδωθεί όπως και η εξωτερική είσοδος.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου είχε καταστραφεί από μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του 1820 κατά την πολιορκία του Αλή Πασά.

Ξαναχτίστηκε το 1832 με δωρεά των αδελφών Ζωσιμάδων και άλλων ευεργετών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.