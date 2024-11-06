Ο 41ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Νοεμβρίου με αγωνιστική δραστηριότητα, που θα βγάλει στους δρόμους περισσότερους από 70.000 δρομείς όλων των ηλικιών.

Για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής ανακοίνωσε τις κυκλοφορικές ρυθμίσεις, που θα ισχύσουν σταδιακά από την Πέμπτη 7/11 μέχρι και το βράδυ της Κυριακής κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής, περιοχής των Δήμων: Μαραθώνος, Ραφήνας -Πικερμίου, Παλλήνης – Γέρακα, Παιανίας – Γλυκών Νερών, Αγίας Παρασκευής, Χολαργού – Παπάγου, Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Αθηναίων.

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα με ειδικές διαπιστεύσεις και αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Α. ΠΕΜΠΤΗ 07-11-2024:

Α.1. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την 08:00 ώρα της Πέμπτης 07/11/2024 έως την 22:00 ώρα της Κυριακής 10/11/2024:

Α.1.1. Ηρώδου Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Α.1.2. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ρηγίλλης και Ηρ. Αττικού και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Α.2. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Α.2.1. Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό, από την 06:00 ώρα της Πέμπτης 07/11/2024 έως την 21:00 της Κυριακής 10/11/2024.

Α.2.2. Περιμετρικά Πλατείας Αγάλματος Δισκοβόλου (συμβολή Ηρώδου Αττικού και Λ. Βασ.

Κωνσταντίνου), από την 06.00΄ ώρα Πέμπτης 07/11/2024 έως την 21:00 της Κυριακής

10/11/2024.

Β. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08-11-2024:

Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την

19:00 ώρα της Παρασκευής 08/11/2024 έως την 22:00 ώρα της Κυριακής 10/11/2024:

Β.1. Λ. Βασ. Κων/νου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα

κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Β.2. Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα

κυκλοφορίας προς Ευαγγελισμό.

Β.3. Μ. Μουσούρου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ. ΣΑΒΒΑΤΟ 09-11-2024:

Γ.1. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων:

Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Πλαστήρα και της οδού Μ. Μουσούρου, από την 06:00 ώρα του

Σαββάτου 09/11/2024 έως την 18:30 της Κυριακής 10/11/2024.

Γ.2. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της

οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 08:00 έως την 20:30 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024.

Γ.3. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από την 09:00 ώρα του Σαββάτου

09/11/2024 έως την 18:30 της Κυριακής 10/11/2024:

Γ.3.1. Λ. Μεσογείων, σε όλο το μήκος της.

Γ.3.2. Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της.

Γ.3.3. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της.

Γ.3.4. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της.

Γ.3.5. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Μεσογείων και της οδού Φειδιππίδου.

Γ.3.6. Φειδιππίδου, στο τμήμα της από τη Λ. Βασ. Σοφίας έως την οδό Μιχαλακοπούλου.

Γ.3.7. Πλ. Παναθηναϊκού Σταδίου.

Γ.3.8. Ευφορίωνος, σε όλο το μήκος της.

Γ.3.9. Ερατοσθένους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ευτυχίδου.

Γ.3.10. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Αμβρ. Φραντζή.

Γ.3.11. Αθανασίου Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας.

Γ.3.12. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Σοφίας.

Γ.3.13. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.

Γ.3.14. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Γ.3.15. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Γ.3.16. Χαριλάου Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Γ.3.17. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Γ.4. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την

14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024:

Γ.4.1. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους

αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.2. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής

έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.3. Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Γ.4.4. Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και της Λεωφόρου Βασ. Κων/νου

και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.5. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα

κυκλοφορίας.

Γ.4.6. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις

καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.7. Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Γ.4.8. Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Γ.4.9. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.10. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις

καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.11. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2)

ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.12. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους

αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.13. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής

έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.14. Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής

έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.15. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.16. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γ.4.17. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη

παράλληλη οδό.

Γ.4.18. Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Γ.4.19. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Γ.5. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της

Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 14:00 έως την 21:00 ώρα του Σαββάτου 09/11/2024.

Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ 10-11-2024:

Δ.1. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της

Λ. Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της, από την 04:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής 10/11/2024.

Δ.2. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) επί της

οδού Αρχιμήδους, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Π. Πλαστήρα έως Μουσούρου, από την 05:00 έως την

18:30 ώρα της Κυριακής 10/11/2024.

Δ.3. Καθορισμός κατεύθυνσης κυκλοφορίας ΚΑΙ ορίου ταχύτητας την Κυριακή 10-11-2024:

Δ.3.1. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων και της Λ. Κάτω Σουλίου, κατά τις ώρες 05:00΄ – 08:00΄:

α) Καθορισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας

αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών,

β) Καθορισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα, ως λωρίδας

αποκλειστικής κυκλοφορίας οχημάτων διοργανωτών, διαπιστευμένων οχημάτων και

οχημάτων εκτάκτου ανάγκης.

γ) Καθορισμός ανωτάτου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Δ.3.2. Καθορισμός και των δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας του ρεύματος προς Λ. Μαραθώνος της Λ.

Κάτω Σουλίου, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση από Λ. Μαραθώνος προς και μέχρι την οδό Αγ. Μαρίνας, για τα λεωφορεία μεταφοράς των αθλητών, κατά τις ώρες 05:00΄ – 08:00΄.

Δ.3.3. Καθορισμός της οδού Αγίας Παρασκευής στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αρχίας και Αγ. Παντελεήμονα, ως αντιθέτου ροής με κατεύθυνση προς την οδό Αγ. Παντελεήμονα.

Δ.3.4. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κίνηση των λεωφορείων και των

Ι.Χ.Ε. οχημάτων μεταφοράς των αθλητών, θα πραγματοποιείται μέσω των κάτωθι οδικών

διαδρομών:

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ:

Λ. Μαραθώνος – είσοδος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ρεύματος προς Αθήνα της Λ. Μαραθώνος – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – συνέχεια

Λ. Κάτω Σουλίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Μαραθώνος) – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Αρχίας –

αριστερά Αγ. Παρασκευής (αντίθετη κίνηση) – αριστερά Αγ. Παντελεήμονα – δεξιά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Ι.Χ.Ε. οχήματα:

Λ. Μαραθώνος – κίνηση στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα – δεξιά Λ. Κάτω Σουλίου – δεξιά είσοδος στον χώρο στάθμευσης οχημάτων (parking) – ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ – δεξιά Αγ. Μαρίνας – δεξιά Αρχίας –

αριστερά Αγ. Παρασκευής (αντίθετη κίνηση) – αριστερά Αγ. Παντελεήμονα – δεξιά Φειδιππίδου – αριστερά Λ. Μαραθώνος.

Δ.4. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών την Κυριακή 10-11-2024:

Δ.4.1. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της αφετηρίας και της Λ. Κάτω Σουλίου (Αγία Μαρίνα) και στα

δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Δ.4.2. Αγ. Παρασκευής (πρώην Μαραθωνομάχων), στο τμήμα της μεταξύ του Τύμβου Μαραθώνα και της

Λ. Μαραθώνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 05.00΄- 12.00΄.

Δ.4.3. Λ. Κάτω Σουλίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αγ. Αθανασίου και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 05.00΄- 09.00΄.

Δ.4.4. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Κάτω Σουλίου και Διονύσου και στα δύο (2)

ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 07.30΄ – 13.30΄.

Δ.4.5. Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των λεωφόρων Διονύσου και Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός

Αγίας Παρασκευής) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.00΄ – 15.15΄.

Δ.4.6. Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Λαυρίου – Κλεισθένους (Σταυρός Αγίας Παρασκευής) και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες 08.30΄ – 17.05΄.

Δ.4.7. Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Ραφήνα, κατά τις ώρες 07.00΄- 13.30΄.

Δ.4.8. Κλάδος Εξόδου της Αττικής Οδού, προς Παλλήνη, κατά τις ώρες 07.00΄- 15.00΄.

Δ.4.9. Έξοδος 15 Αττικής Οδού (Λ. Μαραθώνος) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τις ώρες

08.00΄-16.00΄.

Δ.5. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την

05:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής 10/11/2024:

Δ.5.1. Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.2. Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους

αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.3. Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φραντζή και της Λ. Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα

κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.4. Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους

αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.5. Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Υμηττού και Καρέα, καθώς και στις καθέτους αυτής

έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.6. Καρέα, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως

την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.7. Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.8. Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.5.9. Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη

παράλληλη οδό.

Δ.5.10. Χαρ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Δ.5.11. Ρήγα Φεραίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Ακαδημίας.

Δ.6. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την

05:00 έως την 18:30 ώρα της Κυριακής 10/11/2024:

Δ.6.1. Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις

καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.6.2. Αρδηττού, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής

έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.6.3. Λ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Δ.6.4. Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και της Λεωφόρου Βασ.

Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.6.5. Ριζάρη, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου και στα δύο (2) ρεύματα

κυκλοφορίας.

Δ.6.6. Βασ. Γεωργίου Β΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ρηγίλλης και στις

καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.6.7. Μελεάγρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ησιόδου.

Δ.6.8. Κλεάνθους, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Κων/νου και της οδού Βασ. Γεωργίου Β΄.

Δ.7. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.) από την

06:00 έως την 18:30 ώρα της Κυριακής 10/11/2024:

Δ.7.1. Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και του Πύργου Αθηνών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.7.2. Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Κηφισίας, καθώς και στις

καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δ.7.3. Θηβών, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μ. Ασίας και Λεβαδείας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ.

Μεσογείων.

Δ.7.4. Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιλισίων και της Λ. Μεσογείων.

Δ.7.5. Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Αλεξάνδρας.

Δ.7.6. Λ. Αλεξάνδρας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πανόρμου και Λ. Κηφισίας.

Δ.8. Απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων ποδηλάτων και

Ε.Π.Η.Ο.) στη Μαραθώνια διαδρομή κατά τις ώρες, που τα τμήματα αυτής θα είναι αποκλεισμένα από την

κυκλοφορία των οχημάτων εκτός των παρακάτω ελεγχόμενων κόμβων κάθετης διέλευσης:

Δ.8.1. Λ. Μαραθώνος & Διονύσου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Δ.8.2. Λ. Μαραθώνος – Αρτέμιδος – Φειδιππίδου (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Δ.8.3. Λ. Μαραθώνος & Αγ. Μαρίνας (Δήμου Μαραθώνος-Ν. Μάκρης).

Δ.8.4. Λ. Μαραθώνος & Φλέμινγκ (Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου).

Δ.8.5. Λ. Μαραθώνος & Πατριάρχου Γρηγορίου-Εθνικής Αντιστάσεως (Δήμου Παλλήνης-Γέρακα).

Δ.8.6. Λ. Μαραθώνος & Έξοδος Αττικής Οδού (Δήμου Παλλήνης-Γέρακα).

Δ.8.7. Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους – Κυκλάδων (Σταυρός Αγ. Παρασκευής – Δήμος Αγ.

Παρασκευής).

Δ.8.8. Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου – Ελπίδος – Χαλανδρίου (Δήμου Αγ. Παρασκευής).

Δ.8.9. Λ. Μεσογείων & 17ης Νοέμβρη – Ζωοδόχου Πηγής (Δήμων Χολαργού-Παπάγου & Χαλανδρίου).

Δ.8.10. Λ. Μεσογείων & Αγ. Ιωάννου Θεολόγου-Παρίτση (Δήμου Χολαργού -Παπάγου & Ν. Ψυχικού).

Δ.8.11. Λ. Μεσογείων & Λ. Κατεχάκη (Δήμος Αθηναίων).

Δ.8.12. Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φωκίδος (Δήμος Αθηναίων).

Δ.8.13. Λ. Βασ. Σοφίας – Παπαδιαμαντοπούλου (Δήμος Αθηναίων).

Δ.8.14. Λ. Βασ. Κων/νου & Βασ. Γεωργίου Β΄ (Δήμος Αθηναίων), μόνο για τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

