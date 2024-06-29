Φωτιά στο Κατσιμίδι Πάρνηθας- Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Κατσιμίδι της Πάρνηθας.

Για την πυρκαγιά υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων.

Στο σημείο αυξάνονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 40 έως 45 οχήματα και 10 υδροφόρες από την Περιφέρεια της Αττικής και του όμορους Δήμους.

Παράλληλα εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Στόχος της πυροσβεστικής είναι τα εναέρια μέσα να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ρίψεις καθώς στο σημείο υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη.

Δόθηκε εντολή να κινητοποιηθούν 5 ελικόπτερα και 2 αεροπλάνα, μερικά εκ των οποίων έχουν ήδη φτάσει και έχουν ξεκινήσει τις ρίψεις νερού. Σύμφωνα με αξιωματικούς της πυροσβεστικής πολύ σύντομα οι δυνάμεις θα αυξηθούν.

Επικίνδυνη και δυνατή σε ένταση η φωτιά

Οπως αναφέρουν αξιωματικοί της πυροσβεστικής πρόκειται για μια επικίνδυνη και δυνατή σε ένταση φωτιά με γρήγορη εξάπλωση. Αυτό που είναι επικίνδυνο και δύσκολο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, με ριπές που φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ η κίνηση της φωτιάς είναι προς κατοικημένες περιοχές.

Εκτροπές στην κυκλοφορία

Λόγω της πυρκαγιάς διενεργούνται εκτροπές:

- Στην επαρχιακή οδό Μαλακάσας και Μερκουρίου

- Ιπποκράτους και Λ. Τυρταίου

- Τατοΐου και Χλόης

- Στη Γέφυρα Βαρυμπόμπης

