Φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 12 οχήματα, ενώ εναέριες ρίψεις νερού πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Μήνυμα από το 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην περιοχή της Νέας Ζωής να μετακινηθούν προς Ασπρόπυργο.

Λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή της λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Αγίας Σοφίας.

Πηγή: skai.gr

