(Όχι και τόσο) εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο: Μια σύλληψη για μισό τόνο λάδι αμφιβόλου ποιότητας στην Πιερία

Πιερία: Συνελήφθη στην Πιερία με 500 λίτρα λάδι χωρίς παραστατικά

Αμφιβόλου γνησιότητας και προέλευσης λάδι περιείχαν 100 δοχεία, τα οποία έφεραν την επιγραφή «Εξαιρετικό Παρθένο ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ», τα οποία εντοπίστηκαν σε όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας σε περιοχή της Πιερίας.

Τον οδηγό και ιδιοκτήτη του οχήματος σταμάτησαν για έλεγχο αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Πιερίας και τον συνέλαβαν.

Συνολικά κατασχέθηκαν 500 λίτρα ελαίου για τα οποία δεν κατείχε τα σχετικά παραστατικά κατοχής, καθώς και το όχημα που οδηγούσε. Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Δίου-Ολύμπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

