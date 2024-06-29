Στο νοσοκομείο για να χειρουργηθεί η Νόρα Βαλσάμη

Η αγαπημένη ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου αντιμετωπίζει προβλήματα με την υγεία της εδώ και πολλά χρόνια και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που αποσύρθηκε αρκετά νέα από την ενεργό δράση.

Το ζήτημα με τη μέση της είναι χρόνιο και της έχει δημιουργήσει σοβαρά κινητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των χρόνων.

Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ταλαιπωρία που ζει αν και σε γενικές γραμμές αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας και σίγουρα δεν τα επιδιώκει.

Παραμένει όμως ιδιαίτερα ευγενική και εξακολουθεί να απαντάει στο τηλέφωνό της όταν την καλούν.

Όμως αρνείται εδώ και χρόνια να εμφανιστεί τηλεοπτικά ή να φωτογραφηθεί σε κάποιο από τα δεκάδες περιοδικά που της το έχουν ζητήσει.

Με τον σύζυγό της Ερρίκο Ανδρέου που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες είχαν εξάλλου εδώ και χρόνια φύγει από την Αθήνα και κατοικούσαν μόνιμα στη Σύρο όπου και παραμένει πλέον η ίδια μετά το θάνατό του.

Μιλώντας στην εφημερίδα Espresso μέσα από το νοσοκομείο της Σύρου η Νόρα Βαλσάμη είπε:

«Πρόκειται να κάνω μια εγχείρηση στη μέση. Αν και το πρόβλημα είναι παλιό, ωστόσο έπαθα νέο χτύπημα, με αποτέλεσμα να πρέπει να χειρουργηθώ άμεσα. Ήδη βρίσκομαι στο νοσοκομείο. Η εγχείρηση ήταν να γίνει χθες, όμως λόγω επισκληριδίου θα γίνει αύριο»

