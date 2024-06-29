Πρόστιμο 120.000 ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα και διακοπή της λειτουργίας του

Πρόστιμο συνολικού ύψους 120.000 ευρώ στην επιχείρηση «JMC ΑΕ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που διατηρούσε το ηλεκτρονικό κατάστημα www.jmctech.gr, επέβαλε η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Αυτό αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και επισημαίνεται ότι διεκόπη άμεσα και η λειτουργία του site, μετά από ενέργειες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με σκοπό την προστασία των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, μετά από εκτεταμένο έλεγχο που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας και ειδικότερα:

Η μη παράδοση των παραγγελιών προϊόντων στον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης και η μη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τον οριστικό χρόνο εκτέλεσης της παραγγελίας μετά την παρέλευση της προθεσμίας.

Η μη επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλαν οι καταναλωτές για την αγορά των αγαθών μετά από καταγγελία της σύμβασης και ακύρωση της παραγγελίας.

Η παραπλάνηση των καταναλωτών σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την παράδοση των αγαθών ενώ στην πραγματικότητα η επιχείρηση δεν ήταν σε θέση να εκτελέσει τις παραγγελίες.

Η μη παροχή εξηγήσεων στην υπηρεσία.

Εκτός από το διοικητικό πρόστιμο που επεβλήθη στην επιχείρηση, οι υπηρεσίες προχώρησαν και στην προσωρινή απαγόρευση της πρόσβασης στον ιστότοπο της επιχείρησης μετά από σχετική εντολή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην άμεση διακοπή της πρόσβασης στον ιστότοπο της επιχείρησης ώστε να αποτραπεί πάραυτα η περαιτέρω βλάβη για τους καταναλωτές από το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το καταναλωτικό κοινό καλείται, σε περίπτωση που εντοπίζει φαινόμενα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, να υποβάλει καταγγελία στην Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή (http://kataggelies.mindev.gov.gr/)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

