Φωτιά στο Αστεροσκοπείο Πεντέλης: «Δεν είχαμε καταστροφές οργάνων ή κτιρίων»

Με ανακοίνωσή αναφέρεται ότι δεν υπήρχαν μεγάλες ζημιές στο Αστεροσκοπείου Πεντέλης από την πυρκαγιά που επεκτάθηκε στις εγκαταστάσεις του. Στον περίβολο του Αστεροσκοπείου εισήλθαν οι φλόγες, καίγοντας ανάμεσα σε πολύτιμα και πανάκριβα επιστημονικά όργανα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του προέδρου του ΕΑΑ:

«Η εικόνα του Αστεροσκοπείου Πεντέλης στις 16:38 και στις 18:35... Η φωτιά πέρασε εντός των χώρων μας, έκαψε χαμηλή βλάστηση αλλά λόγω του ότι είχαμε καθαρίσει τους χώρους περιμετρικά των εγκαταστάσεων μας, δεν είχαμε ευτυχώς καταστροφές οργάνων ή κτιρίων. Κλιμάκιο του ΕΑΑ έχει ανέβει και εποπτεύει τους χώρους για να διαπιστώσουμε την έκταση των καμμένων χώρων. Δυστυχώς, κάποια σπίτια περιμετρικά του οικοπέδου του ΕΑΑ κάηκαν. Θα επανέλθω με νεώτερα».

Πηγή: skai.gr

