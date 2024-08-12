Σε συνέχεια της ενημέρωσης για τα προβλήματα ηλεκτροδότησης που έχουν προκαλέσει οι καταστροφικές πυρκαγιές στη ΒΑ Αττική, ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι όλο το προσωπικό του βρίσκεται επί ποδός για την όσο το δυνατό ταχύτερη επανηλεκτροδότηση των πληγεισών περιοχών.

Από το πρωί και έως αυτή την ώρα, το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στη ΒΑ Αττική, έχει ολοκληρώσει την επιθεώρηση στο δίκτυο Μέσης Τάσης καταγράφοντας ζημιές σε τουλάχιστον 120 στύλους στις περιοχές Βαρνάβα, Αμυγδαλέζας, Λίμνης Μαραθώνα, Ραπεντώσας, Νταού Πεντέλης, Καλέντζι και Γραμματικό.

Οι εργασίες αποκατάστασης στο Δίκτυο Μέσης Τάσης που αποτελεί και το βασικό κορμό για την επανηλεκτροδότηση των περιοχών, έχουν ήδη ξεκινήσει στα σημεία που υπάρχει πρόσβαση και αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο. Ταυτόχρονα, έχει ήδη ξεκινήσει και η επιθεώρηση στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης στις ίδιες περιοχές, με στόχο τον προγραμματισμό ηλεκτροδότησης των πελατών.

Να σημειωθεί ότι τις πρωινές ώρες οι πυρκαγιές είχαν θέσει εκτός 120 υποσταθμούς που επηρέασαν περίπου 5.000 πελάτες, ενώ αυτή την ώρα και παρά την επέκταση της πυρκαγιάς και προς την περιοχή των Βριλησσίων, επηρεάζουν 75 υποσταθμούς και ένα σύνολο περίπου 3.000 πελατών.

Το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ είναι σε πλήρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την εξέλιξη του δυναμικού αυτού φαινομένου, έχοντας ήδη συνδράμει στην ομαλή λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως το αντλιοστάσιο του Καπανδριτίου με την ηλεκτροδότησή του με γεννήτριες και άλλα σημεία στα οποία οι εγκαταστάσεις ήταν λειτουργικές.

Τέλος, σημειώνεται ότι σήμερα το μεσημέρι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θ.Σκυλακάκης μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Μάνο επισκέφτηκαν τις περιοχές της Αττικής που έχουν ξεσπάσει οι πυρκαγιές στα σημεία που βρίσκονται τα συνεργεία της εταιρίας σε επιφυλακή, προκειμένου να ενημερωθούν για το συντονισμό και τις επόμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο.

