Μάχη με τις φλόγες σε τέσσερα -κυρίως- μέτωπα δίνουν εκατοντάδες πυροσβέστες στη βορειοανατολική Αττική, καθώς το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε την Κυριακή το μεσημέρι, εκτείνεται από τον Μαραθώνα μέχρι τις Αφίδνες κοντά στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας έως τα Άνω Βριλήσσια και τα όρια με τα Μελίσσια.

Στην πύρινη λαίλαπα υπέκυψαν σπίτια, αυτοκίνητα, περιουσίες, δάσος και καλλιέργειες, ενώ στον Νέο Βουτζά παραδόθηκαν στις φλόγες δύο πυροσβεστικά οχήματα, με έναν πυροσβέστη να τραυματίζεται, με ελαφρά εγκαύματα.

Σε επιχείρηση στο Πάτημα Χαλανδρίου σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις, πιθανόν από φιάλες υγραερίου.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Λίγο μετά τις 8 το απόγευμα εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Δέση, στον Γέρακα, προκειμένου να μετακινηθούν προς το κέντρο του Γέρακα και τη λεωφόρο Μαραθώνος.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Δέση_Γέρακα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς κέντρο #Γέρακα και Λεωφόρο Μαραθώνος.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Βασίλης Βαθρακογιάννης, δήλωσε ότι η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής.

«Οι αναζωπυρώσεις και οι κηλιδώσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν διαρκώς νέες εστίες και εξαπλώνονται αστραπιαία, υποβοηθούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους » τόνισε ο κ. Βαθρακογιάννης προσθέτοντας ότι «αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν μέτωπα σε Νταού Πεντέλης, Παλιά και Νέα Πεντέλη, Μαραθώνα προς Γραμματικό, Διόνυσο και Πάτημα Βριλησσίων, ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε Αφίδνες και Καλέντζι».

Για την κατάσβεση των πυρκαγιών επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 27 ομάδες δασοκομάντος, 199 οχήματα και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας σημείωσε ο κ. Βαθρακογιάννης, ενώ συμπλήρωσε ότι από αέρος επιχειρούν περιοδικά 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους. «Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις, τα εναέρια μέσα δεν είναι διακριτά, λόγω της διασποράς τους, αλλά και των πυκνών καπνών» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι έχουν εκδοθεί 30 μηνύματα από το 112, τα τελευταία για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς, Νέας και Παλιάς Πεντέλης, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων, Κρασσά 'Ανω Βριλησσίων καθώς και από Διόνυσο και Καλέντζι Μαραθώνα, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Ενώ, όπως είπε νωρίτερα εκκενώθηκε προληπτικά το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ και οι ασθενείς διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Περαιτέρω, τόνισε ότι στο αίτημα της χώρας μας, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής, από χθες το απόγευμα, προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρίθηκαν, η Γαλλία με την αποστολή ενός ελικοπτέρου που αναμένεται να φτάσει σήμερα, η Ιταλία με την αποστολή 2 αεροσκαφών που αναμένεται να φτάσουν αύριο και η Τσεχία με την αποστολή 75 πυροσβεστών και 25 οχημάτων, εκ των οποίων τα 9 υδροφόρα, με αναμενόμενη άφιξη αύριο.

Επίσης, όπως είπε, αναμένεται η οριστικοποίηση της συνδρομής από Ισπανία και Τουρκία.

Οι φλόγες πέρασαν μέσα από το Αστεροσκοπείο Πεντέλης

Στον περίβολο του Αστεροσκοπείου εισήλθαν οι φλόγες, καίγοντας ανάμεσα σε πολύτιμα και πανάκριβα επιστημονικά όργανα.

Η πύρινη λαίλαπα έχει φτάσει στην κορυφογραμμή της Πεντέλης, ενώ οι φλόγες έχουν καίνε εκτάσεις στα Άνω Βριλήσσια, την ίδια στιγμή που καίγονται σπίτια στη Νέα Πεντέλη, η οποία δόθηκε εντολή να εκκενωθεί προς Χαλάνδρι, όπως και ο Διόνυσος, οι κάτοικοι του οποίου καλούνται να μετακινηθούν προς Κηφισιά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Διόνυσος



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Θησέως προς #Κηφισιά.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Μήνυμα από το 112 εστάλη και στους κατοίκους της περιοχής Καλέτζι, στον Μαραθώνα, οι οποίοι καλούνται να μετακινηθούν προς Μαραθώνα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καλέτζι #Μαραθώνα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Λίμνης προς #Μαραθώνα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Το μέτωπο της φωτιάς έφτασε μέχρι τις Αφίδνες, κοντά στην Εθνική οδό, με την πυροσβεστική να κάνει λόγο για διάσπαρτες εστιες.

Νωρίτερα εστάλησαν μηνύματα από το 112 για εκκένωση από Νέα και Παλαιά Πεντέλη, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων και περιοχή Κρασά στα Βριλήσσια λόγω δασικής πυρκαγιάς. Αν βρίσκεστε σε αυτές τις περιοχές, απομακρυνθείτε προς Χαλάνδρι και Βριλήσσια.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασικές πυρκαγιές στις περιοχές #Νέας_Πεντέλης #Παλαιάς_Πεντέλης #Πάτημα_Χαλανδρίου και #Πάτημα_Βριλησσίων



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές απομακρυνθείτε προς #Χαλάνδρι και #Βριλήσσια



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Πιο πριν εστάλη μήνυμα για εκκένωση από το Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) Μαραθώνα προς Άγιο Στέφανο μέσω Λεωφ. Τραπεζούντος και από Νέα Πεντέλη προς Χαλάνδρι.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) #Μαραθώνα



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπατατζίκι (Πευκόφυτο) #Μαραθώνα, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Τραπεζούντος προς #Άγιο_Στέφανο



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, τα κυριότερα μέτωπα αυτήν την ώρα είναι τα εξής:

Μετά τη λίμνη του Μαραθώνα με κατεύθυνση προς τις Αφίδνες.

Από το Γραμματικό προς τον Μαραθώνα.

Από τις κορυφές της Πεντέλης με κατεύθυνση προς το Στρατιωτικό Νοσοκομείο 414.

Έχουν σημειωθεί 40 αναζωπυρώσεις εντός της περιμέτρου της φωτιάς.

Το πρωί εστάλησαν μηνύματα για εκκένωση από την περιοχή Ερυθρός στη Νέα Μάκρη, το Σουφάνι Μαραθώνα, το Ντράφι, τη Διώνη, το Δασαμάρι, το Νταού Πεντέλης, την Καλλιτεχνούπολη και την Ανατολή στη Νέα Μάκρη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ερυθρός_Νέας_Μάκρης



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ερυθρός_Νέας_Μάκρης, απομακρυνθείτε μέσω Λεωφόρου Μαραθώνος προς #Ραφήνα.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024

Έχουν εκκενωθεί το μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στην Ανατολή, η Ιερά Μονή Πεντέλης, το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και το 414 στρατιωτικό νοσοκομείο.

Σε όλα τα μέτωπα επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και πολλά εναέρια μέσα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 685 πυροσβέστες, 27 ομάδες δασοκομάντος, 190 οχήματα και 32 εναέρια μέσα (17 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα).

Παράλληλα, από χθες το βράδυ έως σήμερα αστυνομικοί που συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής έχουν προχωρήσει σε πάνω από 250 απεγκλωβισμούς ατόμων από τις πληγείσες περιοχές της Αττικής.

Συνδρομή από την Κύπρο

Η Κύπρος ετοιμάζει πολυμελή αποστολή η οποία θα αναχωρήσει άμεσα για την Αθήνα προκειμένου να συνδράμει τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών ενάντια στις καταστροφικές πυρκαγιές που μαίνονται στην Αττική.

Αποκαρδιωτική η εικόνα της φωτιάς από δορυφόρους της NASA λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι:

