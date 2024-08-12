Πύρινα μέτωπα και στον Πύργο Ηλείας: 2 μέτωπα φωτιάς

Δύο φωτιές έχουν ξεσπάσει έξω από την πόλη του Πύργου στην Ηλεία και η Πυροσβεστική Υπηρεσία προσπαθεί να τις σβήσει με μεγάλη δύναμη ατόμων και μέσων.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στις Κολιρέϊκες παράγκες σε ξερά χόρτα ενώ η δεύτερη ξέσπασε στην οδό Αλφειού κοντά στο 1ο ΕΠΑΛ και πάλι σε ξερά χόρτα δίπλα από τον δρόμο.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι έντονη ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή της τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Στο σημείο επιχειρούν ενισχυμένες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και πεζοπόρο τμήμα.

Η φωτιά κοντά στο ΕΠΑΛ, ξεκίνησε κοντά σε καταυλισμό Ρομά και επεκτάθηκε μέσα από τους καλαμιώνες απειλώντας αγροικίες και σπίτια.

Πληροφορίες αναφέρουν πως σε σημείο της πυρκαγιάς κοντά στο ΕΠΑΛ εγκλωβίστηκαν περί τα 30 άτομα μαζί με πυροσβέστες.

Η εν λόγω φωτιά κινείται στις παρυφές του πρώην εργοστάσιο Πηλιχού και του πρώτου ΕΠΑΛ Πύργου και πιχειρεί ελικόπτερο Ericsson.

ΠΗΓΗ: ILIAOIKONOMIA- ILIALIVE

