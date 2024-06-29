Φωτιά στην Πάρνηθα: Η έναρξη της στο drone της πυροσβεστικής

Στη δημοσιότητα δόθηκε το καρέ από το πλάνο του drone της πυροσβεστικής, ακριβώς τη στιγμή που εντοπίζει το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα.

Μέσα σε 2,5 ώρες από την εκδήλωση της, η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Ο Υπουργός Διαχείρισης Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας έκανε λόγο για συγκλονιστική προσπάθεια της Πυροσβεστικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά εντοπίστηκε από τα drones της ΠΥ (Νέας Ερυθραίας, Ροδόπολης κλπ)

Το γεγονός ότι η φωτιά στην Πάρνηθα δεν έχει πλέον ενεργό μέτωπο, ανακοίνωσε σε έκτακτη ενημέρωσή του ο Υπουργός Διαχείρισης Κλιματικής Κρίσης Βασίλης Κικίλιας.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες εστίες που θα «δουλευτούν όλο το βράδυ», τόνισε υπενθυμίζοντας πως στην περιοχή πνέουν άνεμοι 9 μποφόρ.

Στις 3 παρά 10 το μεσημέρι, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων για τη δασική πυρκαγιά στο Κατσιμίδι της Πάρνηθας.

Αυτή τη στιγμή, ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες και θα ενισχυθούν περαιτέρω με 100 πυροσβέστες και 30 οχήματα από Θεσσαλία, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία.

Όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Πηγή: skai.gr

