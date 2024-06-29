Λογαριασμός
Δήμαρχος Σερίφου στον Σκάι: Δύσκολη και μεγάλη η φωτιά- 9 μποφόρ στο νησί

Ο δήμαρχος Ανέφερε ότι στη Σέριφο σήμερα πνέουν άνεμοι έντασης 9 μποφόρ.

Για δύσκολο και μεγάλο πύρινο μέτωπο έκανε λόγο μιλώντας στον Σκάι ο δήμαρχος Σερίφου Κωνσταντίνος Ρεβίνθης.

Εξήγησε ότι η φωτιά είναι πάνω από τα Λιβαδάκια και κατευθύνεται σε βραχώδη έκταση στο βουνό.

Καίει χαμηλή βλάστηση.

Ο δήμαρχος έκανε γνωστό ότι τα εναέρια μέσα θα ενισχυθούν

Ανέφερε ότι στο νησί πνέουν άνεμοι έντασης 9 μποφόρ.
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Πυρκαγιά
