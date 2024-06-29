Δήμαρχος Σερίφου στον Σκάι: Δύσκολη και μεγάλη η φωτιά

Για δύσκολο και μεγάλο πύρινο μέτωπο έκανε λόγο μιλώντας στον Σκάι ο δήμαρχος Σερίφου Κωνσταντίνος Ρεβίνθης.
Εξήγησε ότι η φωτιά είναι πάνω από τα Λιβαδάκια και κατευθύνεται σε βραχώδη έκταση στο βουνό.
Καίει χαμηλή βλάστηση.
Ο δήμαρχος έκανε γνωστό ότι τα εναέρια μέσα θα ενισχυθούν
Ανέφερε ότι στο νησί πνέουν άνεμοι έντασης 9 μποφόρ.
Πηγή: skai.gr
