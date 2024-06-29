Χωρίς ενεργό μέτωπο η μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα - Συνεχίζεται «η μάχη» της Πυροσβεστικής με τις διάσπαρτες εστίες

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 15.00, σε δασική έκταση στο Κατσιμίδι της Πάρνηθας, κοντά σε ταβέρνα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δίνουν τεράστια μάχη με τις φλόγες και θα ενισχυθούν περαιτέρω με 100 πυροσβέστες και 30 οχήματα από Θεσσαλία, Ήπειρο και Κεντρική Μακεδονία. Από αέρος επιχειρούν 12 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα.

Οι ριπές του ανέμου ξεπερνούν τα 100 χιλ. την ώρα

Στην περιοχή της πυρκαγιάς στην Πάρνηθα, η ταχύτητα των ανέμων φτάνει τα 50 χιλιόμετρα, με ριπές που ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτές οι συνθήκες αλλά και το γεγονός ότι στην περιοχή υπάρχουν πυλώνες υψηλής τάσης δυσχεραίνουν το επιχειρησιακό έργο των εναερίων μέσων. Γι’ αυτό το λόγο επιχειρούν κυρίως ελικόπτερα.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν ισχυρές δυνάμεις, από εθελοντές πυροσβέστες, πλήθος εθελοντικών πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής αλλά και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

