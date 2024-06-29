Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα η μεγάλη πορεία υπερηφάνειας του Thessaloniki Europride 2024. Με την συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων από διάφορες χώρες και με αφετηρία το πάρκο της ΧΑΝΘ, η μεγάλη πολύχρωμη πορεία κινείται σε κεντρικούς δρόμους της πόλης για να καταλήξει στον Λευκό Πύργο, ο οποίος θα φωτιστεί στα χρώματα του ουράνιου τόξου. Στη συνέχεια, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία.

Πρόκειται για το πρώτο EuroPride που διεξάγεται στην Ελλάδα και μόλις το δεύτερο που φιλοξενείται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στην κεφαλή της πορείας βρίσκεται η πολύχρωμη σημαία του pride ενώ ακολουθούν άρματα με τους ανθρώπους πάνω σε αυτά να χορεύουν στους ρυθμούς της μουσικής.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές και πίσω από πανό όπου αναγράφονταν «Diplomats for Pride» βρίσκονταν ο Τζορτζ Τσούνης, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα , ο Αλέξης Πατέλης, οικονομικός σύμβουλος του Έλληνα πρωθυπουργού, αλλά και ο 'Αλμπερτ Μπουρλά, ο Θεσσαλονικιός επικεφαλής της Pfizer.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα ο κ.Τσούνης δήλωσε περήφανος που βρίσκεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για το Europride, καθώς αυτό αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αποδοχή, την αγάπη και την ισότητα και χρειάζεται να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους γι΄ αυτό που είναι. Παρούσα στο μπλοκ των διπλωματών ήταν και η πρέσβης της Ολλανδίας στη χώρα μας Σουζάνα Τέρσταλ (Susanna Terstal), η οποία δήλωσε χαρούμενη για τον νόμο που ψηφίστηκε στην Ελλάδα για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, σημειώνοντας μάλιστα ότι είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που το έκανε.

Στο Europride παραβρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για μια πολύ μεγάλη ημέρα και για τη Θεσσαλονίκη και για τους αγώνες που δίνουν οι άνθρωποι για την ισότητα. Εξέφρασε την απόλυτη υποστήριξή της και συμμετοχή σε αυτή τη γιορτή αγάπης που είναι το pride όλα αυτά τα χρόνια και τόνισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας υποστηρίζει τα ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους, χωρίς αστερίσκους και χωρίς κανέναν δισταγμό.

