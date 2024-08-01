Μάχη με διάσπαρτες εστίες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στην περιοχή πνέουν και σήμερα ισχυροί άνεμοι ενώ όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη μάχη με τις φλόγες.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ένα πυροσβεστικό όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα ο οδηγός του να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να τις αποτρέψουν να πλησιάσουν το χωριό Αφράτι. Το πρωί η εικόνα ήταν βελτιωμένη ωστόσο η οικολογική καταστροφή που έχει προκληθεί είναι τεράστια.

Κάηκαν πολλά ζώα

Πολλά ζώα που βρισκόντουσαν στο δάσος αλλά και πρόβατα κτηνοτρόφων της περιοχής βρήκαν τραγικό θάνατο, σύμφωνα με το evima. Στις Λεχριές η κατάσταση ήταν τραγική, καθώς κάηκαν ζώα σε μαντρί ενώ χθες διασώθηκε ένα σκυλάκι από πυροσβέστη το οποίο περιπλανιόταν μέσα στο φλεγόμενο δάσος του Πισσωπνα στην Εύβοια, την ώρα που η φωτιά βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρούν πάνω από 183 πυροσβέστες και 8 ομάδες πεζοπόρο με 52 οχήματα δίνουν μάχη με τις ενεργές εστίες, ενώ από το πρωί ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα.

«Μάχη» με διάσπαρτες εστίες στο Ρέθυμνο και το Κιλκίς

Η ίδια εικόνα της φωτιάς υπάρχει και στη δασική έκταση στην περιοχή Σελλιά Ρεθύμνου στο φαράγγι του Κοτσιφού. Υπάρχουν και εκεί αρκετές ενεργές διάσπαρτες εστίες φωτιάς.

Συνεχίστηκαν καθ'ολη τη διάρκεια της ημέρας οι ρίψεις νερού από αέρος από ένα ελικόπτερο ενώ επίσης επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα, 27 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Αλλά και στο Κιλκίς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» με διάσπαρτες εστίες.

Σύμφωνα με την πυροσβεστικής 31 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα από τις οποίες οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8

