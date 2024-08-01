Ολοκληρώθηκε η κηδεία του πρίγκιπα Μιχαήλ στο Α Νεκροταφείο

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α' Νεκροταφείο τελέστηκε πριν από λίγη ώρα η εξόδιος ακολουθία του πρίγκιπα Μιχάηλ, ευρύτερα γνωστού ως Michel de Grèce, παρουσία ουκ ολίγων γαλαζοαίματων από διάφορους Βασιλικούς Οίκους της Ευρώπης. Ανάμεσά τους η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας και η αδερφή της πριγκίπισσα Ειρήνη καθώς και τα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας της Ελλάδας.

Ο πρίγκιπας Μιχαήλ, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών, ήταν ο τελευταίος εν ζωή εγγονός του βασιλιά Γεωργίου Α', γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1939 και διακρίθηκε ως συγγραφέας και ιστορικός.

Πατέρας του ήταν ο πρίγκιπας Χριστόφορος, ο πέμπτος γιος του βασιλιά Γεωργίου Α' και μητέρα του η πριγκίπισσα Φραγκίσκη της Ορλεάνης. Ο Μισέλ ντε Γκρες ήταν πρώτος ξάδελφος του Πρίγκιπα Φίλιππου, συζύγου της Βασίλισας Ελισάβετ της Αγγλίας και θείος τέως Βασιλιά Κωνσταντίνου.

Παντρεύτηκε τη Μαρίνα Καρέλλα, κόρη του βιομήχανου Θεόδωρου Καρέλλα και μαζί απέκτησαν δύο κόρες, την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα και την πριγκίπισσα Όλγα. Για να αναγνωριστεί ο γάμος με μη εστεμμένη, από τον τότε βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Β', ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να παραιτηθεί των δικαιωμάτων του στον ελληνικό θρόνο. Μετά τον γάμο του έφυγε από το ανάκτορο του Τατοΐου και ζούσε με τη σύζυγό του στο Μαρούσι.

Ο Μιχαήλ έχασε τον πατέρα όταν ήταν μόλις 1 έτους. Με το ξέσπασμα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, ο νεαρός πρίγκιπας εγκαταστάθηκε στο Μαρόκο και την Ισπανία, όπου και πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Σπούδασε στο Παρίσι Πολιτικές Επιστήμες και στο τέλος της δεκαετίας του 1950 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη ως αξιωματικός του Ιππικού/Τεθωρακισμένων. Ο πρίγκιπας Μιχαήλ ήταν το μόνο μέλος της τέως βασιλικής οικογένειας που δεν έφυγε από την Ελλάδα μετά το αντικίνημα του 13ης Δεκεμβρίου 1967, ενώ ήταν και ο μόνος που είχε ελληνική υπηκοότητα, καθώς ήταν εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο της Αθήνας, με το ονοματεπώνυμο Μιχαήλ Ντε Γκρες.

Μερικά από τα πιο δημοφιλή βιβλία του είναι «Ανδρόνικος Α' ο Κομνηνός», «Η Μαχαράνη», «Ο Βουρβώνος Μαχαραγιάς», «Ο Τελευταίος Σουλτάνος», «Το Μυστήριο των Κυθήρων», «Μπουμπουλίνα».

Τα τελευταία χρόνια περνούσε μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας, σε Αθήνα και Πάτμο, την οποία λάτρευε.

Προηγούμενο Επόμενο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.