Εύβοια: Πυροσβέστης έσωσε σκυλί από το φλεγόμενο δάσος του Πισσώνα

Εύβοια: Πυροσβέστης έσωσε σκυλάκι από το φλεγόμενο δάσος του Πισσώνα

Το σκυλάκι είχε παγιδευτεί μέσα σε ένα μαντρί το οποίο είχαν περικυκλώσει οι φλόγες που μαίνονται στην Εύβοια

Μια ανθρώπινη και αρκετά συγκινητική σκηνή εκτυλίχθηκε στο δάσος του Πισσώνα την ώρα που η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, ένας πυροσβέστης έσωσε στο παρα-πέντε σκυλί από την πύρινη λαίλαπα.

Το σκυλάκι είχε παγιδευτεί μέσα σε ένα μαντρί το οποίο είχαν περικυκλώσει οι φλόγες, πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν μέσα και να το σώσουν.

Στο ταλαιπωρημένο τετράποδο δόθηκε νερό και μεταφέρθηκε σε ασφαλή σημείο στον Πισσώνα για να τραφεί.

ο'ο'

Πηγή: EVIMA

