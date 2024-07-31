Φωτιά στην Εύβοια: Oλονύχτιες μάχες σε όλα τα μέτωπα από ανθρώπους

Δεν έχουν τέλος οι προσπάθειες των πυροσβεστών να δαμάσουν τις πύρινες φλόγες στην κεντρική Εύβοια.

Ήδη οι πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί σε όλα τα μέτωπα, ωστόσο όμως οι ριπές των ισχυρών ανέμων που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και τα 8 μποφόρ, δημιουργούν νέες συνθήκες, ενώ την ίδια στιγμή άνθρωποι και μηχανές προσπαθούν να δημιουργήσουν ζώνες προστασίας των χωριών που απειλούνται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες ζώνες δημιουργήθηκαν στο χωριό Αφράτι αλλά και στα Καμάρια, για να τα προστατέψουν και να δώσουν το χρόνο στις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν την φωτιά, ενώ έχουν δημιουργήσει και ενδιάμεσες ζώνες με οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν μια μικρή έστω υποχώρηση των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά κατευθύνεται νότια, ενώ στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι με ριπές έως 8 μποφόρ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές κηλιδώσεις που δημιουργούν νέες εστίες, ενώ οι πυροσβέστες έχουν να αντιμετωπίσουν τη γεωμορφολογία του εδάφους.

Η μεγαλύτερη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες είναι μέσα σε μια πευκόφυτη περιοχή, την ίδια στιγμή που οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν κυριολεκτικά δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή, ενώ φτάνουν ακόμη και μέχρι την Αττική.

Μέχρι τώρα εκδόθηκαν 3 μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση, το δεύτερο για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Αφράτι και το τρίτο εκδόθηκε για την απομάκρυνση των μικρών οικισμών Καμάρι, Καλύβια και 'Αγιος Γεώργιος Αρμάς με κατεύθυνση προς Χαλκίδα.

Από την ώρα που αποχώρησαν τα εναέρια μέσα, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής που έχουν μεταφερθεί στην Εύβοια έχουν αναπτυχθεί, ενώ ενισχύονται ακόμη.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στη μάχη μετέχουν τουλάχιστον 145 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 43 οχήματα και μεγάλος αριθμός εθελοντών.

Πριν λίγο σταμάτησαν τις ρίψεις τα 19 εναέρια μέσα, 11 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα και 2 ελικόπτερα για το συντονισμό τους, που είχαν διατεθεί.

Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις, συνδράμουν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες. Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης των κατοίκων.

Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς μετέχουν και Μολδαβοί πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή.

Πρόκειται για τους πυροσβέστες που είχαν βρεθεί ξανά στην Εύβοια στη φονική πυρκαγιά το 2021.

Στην Εύβοια ο Κικίλιας

Στην Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη από τις μεσημεριανές ώρες σήμερα. Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί συντονιστική σύσκεψη στην Πολιτική Προστασία, υπό τον υπουργό, με τη συμμετοχή συναρμόδιων υπουργείων, των ΟΤΑ και εκπροσώπων όλων των σωμάτων ασφαλείας.

Στο μεταξύ, περαιτέρω ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Εύβοια. Συγκεκριμένα στο σημείο έχουν μεταβεί 183 πυροσβέστες (συμπεριλαμβανομένων και Μολδαβών πυροσβεστών που βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Προεγκατάστασης Ευρωπαίων Πυροσβεστών) με 8 ομάδες δασοκομάντος και 52 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών.

