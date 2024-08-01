Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας λόγω της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στον Πισσώνα Ευβοίας.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, υπάρχουν αρκετές ενεργές διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα που συνδράμουν με ρίψεις νερού από αέρος. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 183 πυροσβέστες με 8 ομάδες δασοκομάντος και 52 οχήματα και 18 εναέρια (11 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα). Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση και οι Ένοπλες Δυνάμεις συνδράμουν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Ο καπνός από την Εύβοια έκρυψε τον ήλιο στην Αττική χθες το απόγευμα, ενώ και σήμερα το πρωί υπήρχε οσμή καμένου.

Στην Εύβοια έχει μεταβεί ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας καθώς και η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στη διάρκεια της νύχτας, οι επίγειες δυνάμεις μαζί με τη δασική υπηρεσία εστίασαν ανατολικά του οικισμού Αφράτι, δημιουργώντας με μηχανήματα έργου αντιπυρικές ζώνες ώστε να ανακόψουν την πορεία της πυρκαγιάς. «Για μία νύχτα μάχης» έκανε λόγο ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας

«Η δουλειά που κάνουμε μαζί με όλους τους φορείς είναι οι ζώνες. Η δουλειά που μπορεί να γίνει μέσα στη νύχτα. Πρώτα απ' όλα με ασφάλεια, έτσι ώστε να βρούμε μια καλύτερη κατάσταση με το πρώτο φως που θα επιχειρήσουν τα εναέρια. Κανείς δεν θα φύγει από εδώ πέρα όλο το βράδυ, μέχρι να κάνουμε την δουλειά μας», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πολιτικής προστασίας γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 45 νέες πυρκαγιές και οι 37 από αυτές αντιμετωπίστηκαν σε πρώτο χρόνο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική. Η δυσκολότερη, από αυτές, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, πύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ήταν η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Πισσώνας Ευβοίας, «λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των ισχυρών ανέμων».

Όπως είπε, «οι ριπές των ανέμων έφταναν τα 7 μποφόρ, ενώ τα πολύ χαμηλά ποσοστά υγρασίας δημιουργούσαν διαρκώς κηλιδώσεις και νέες εστίες νοτιότερα της πυρκαγιάς».

Συνολικά εκδόθηκαν τρία μηνύματα από το 112, το πρώτο για την ενημέρωση, το δεύτερο για την απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Αφράτι και το τρίτο εκδόθηκε για την απομάκρυνση τους μικρούς οικισμούς Καμάρι, Καλύβια και Άγιο Γεώργιο Αρμά με κατεύθυνση προς Χαλκίδα.

Αρκετές διάσπαρτες εστίες φωτιάς και στο Ρέθυμνο

Η ίδια εικόνα της φωτιάς υπάρχει και στη δασική έκταση στην περιοχή Σελλιά Ρεθύμνου στο φαράγγι του Κοτσιφού. Υπάρχουν και εκεί αρκετές ενεργές διάσπαρτες εστίες φωτιάς.

Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από αέρος από ένα ελικόπτερο ενώ επίσης επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 6 πεζοπόρα τμήματα, 27 οχήματα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 12:30 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Σελλιά Ρεθύμνου. Κινητοποιήθηκαν 91 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2024

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της κοινότητας Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου προκειμένου να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κορινθία και Αργολίδα.

Κιλκίς: Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο Πευκόδασος

Σε εξέλιξη, με διάσπαρτες εστίες, εξακολουθεί να είναι η φωτιά που ξέσπασε προχθές το βράδυ μεταξύ του Πευκοδάσους και του Πολυκάστρου Κιλκίς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αυτή την ώρα επιχειρούν στο σημείο 31 πυροσβέστες με 11 υδροφόρα οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα.

