Φωτιά στην Εύβοια: Ανετράπη πυροσβεστικό όχημα - Μεταφέρεται στο νοσοκομείο ο οδηγός (Βίντεο)

Στο πυροσβεστικό όχημα ήταν μόνο ο οδηγός 

UPDATE: 14:24
Εύβοια

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην Εύβοια το μεσημέρι της Πέμπτης (1/8), στην περιοχή μεταξύ Λεχριες και Γυρίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πυροσβεστικό όχημα ήταν μόνο ο οδηγός ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, επικοινωνούσε με το περιβάλλον και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το eviathema πρόκειται για πυροσβέστη 44 ετών από την Γυμνοϋ Ερέτριας.

