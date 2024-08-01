Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στην Εύβοια το μεσημέρι της Πέμπτης (1/8), στην περιοχή μεταξύ Λεχριες και Γυρίσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πυροσβεστικό όχημα ήταν μόνο ο οδηγός ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, επικοινωνούσε με το περιβάλλον και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το eviathema πρόκειται για πυροσβέστη 44 ετών από την Γυμνοϋ Ερέτριας.

Πηγή: skai.gr

