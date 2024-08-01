Ψηφιακά η έκδοση ιστορικού μεταβολών στοιχείων μητρώου

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν από αύριο να εκδίδουν ψηφιακά, εκτός από τις βεβαιώσεις στοιχείων Μητρώου που αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα τους, και τις βεβαιώσεις που περιέχουν το ιστορικό μεταβολών των στοιχείων τους, συγκεντρωτικά ή ανά θεματική ενότητα.

Διευρύνονται έτσι οι δυνατότητες της ψηφιακής έκδοσης βεβαιώσεων μητρώου με την προσθήκη έκδοσης ιστορικού μεταβολών στοιχείων μητρώου πολιτών και επιχειρήσεων, σύμφωνα με την απόφαση Α. 1119/2024 του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα,

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), με χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία>Βεβαιώσεις Μητρώου, όπου είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

* Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου

* Ιστορικό Μεταβολών Φυσικού Προσώπου

* Τρέχουσα Εικόνα Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης

* Ιστορικό Μεταβολών Μη Φυσικού Προσώπου/Επιχείρησης.

Οι νέες λειτουργικότητες προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις άμεση πρόσβαση στη φορολογική τους εικόνα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθούν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για να ζητήσουν την επανεκτύπωσή τους.

Σημειώνεται ότι το α' εξάμηνο εφέτος εκδόθηκαν πάνω από 11.000 μη ψηφιακές επανεκτυπώσεις Βεβαιώσεις Μητρώου.

Οι Βεβαιώσεις Τρέχουσας Εικόνας και Ιστορικού Μεταβολών εκδίδονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά, φέρουν ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό γρήγορης απόκρισης (Quick Response Code- QR CODE) για την επαλήθευσή τους από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ και γίνονται υποχρεωτικά δεκτές για κάθε νόμιμη χρήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

