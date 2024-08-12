Τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους, αλλά και για όσους βρίσκονται στη μάχη της κατάσβεσης, ανακοίνωσαν πέντε δήμοι της Αττικής.

Ο Δήμος Βριλησσίων στα γραφεία Κοινωνικής Πολιτικής και Πρωτοβάθμιας Υγείας (Λ. Πεντέλης 62) στο ισόγειο, σήμερα 12/8 έως τις 20:00, αύριο 13/8 και την Τετάρτη 14/8 από τις 7:30 έως τις 17:00.

Ο Δήμος Ηρακλείου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (οδός Πρασίνου Λόφου έναντι γηπέδου ποδοσφαίρου) σήμερα έως τις 17:30 και τις επόμενες ημέρες από τις 07:00 έως 17:30.

Ο Δήμος Ηλιούπολης στην είσοδο του Δημαρχείου τις καθημερινές από τις 07:00 έως και τις 22:00, ενώ το Σαββατοκύριακο, αλλά και την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου από τις 07:00 έως τις 14:00.

Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου από σήμερα έως και την Παρασκευή 23/8 (εκτός Δεκαπενταύγουστου και Σαββατοκύριακου) στην είσοδο του Δημαρχείου στο Μοσχάτο από τις 07:30 έως τις 20:00 και στην είσοδο του παλιού Δημαρχείου στον Ταύρο από τις 07:30 έως τις 15:00.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στο γήπεδο της πόλης αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 16/9 από τις 09:00 έως τις 12:00.

Τα είδη που μπορούν οι πολίτες να προσφέρουν είναι:

εμφιαλωμένα νερά,

φυσιολογικό ορό,

φυσικά δάκρυα,

Pulvo,

κεραλοιφή για εγκαύματα,

τρόφιμα μακράς διαρκείας,

μωρομάντηλα,

γάζες,

προστατευτικές μάσκες (υψηλής προστασίας)

και για τα τετράποδα συσκευασμένη τροφή και τροφή για κουτάβια, Cool mats, λουριά οδηγούς.

