Τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους, αλλά και για όσους βρίσκονται στη μάχη της κατάσβεσης, ανακοίνωσαν πέντε δήμοι της Αττικής.
- Ο Δήμος Βριλησσίων στα γραφεία Κοινωνικής Πολιτικής και Πρωτοβάθμιας Υγείας (Λ. Πεντέλης 62) στο ισόγειο, σήμερα 12/8 έως τις 20:00, αύριο 13/8 και την Τετάρτη 14/8 από τις 7:30 έως τις 17:00.
- Ο Δήμος Ηρακλείου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (οδός Πρασίνου Λόφου έναντι γηπέδου ποδοσφαίρου) σήμερα έως τις 17:30 και τις επόμενες ημέρες από τις 07:00 έως 17:30.
- Ο Δήμος Ηλιούπολης στην είσοδο του Δημαρχείου τις καθημερινές από τις 07:00 έως και τις 22:00, ενώ το Σαββατοκύριακο, αλλά και την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου από τις 07:00 έως τις 14:00.
- Ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου από σήμερα έως και την Παρασκευή 23/8 (εκτός Δεκαπενταύγουστου και Σαββατοκύριακου) στην είσοδο του Δημαρχείου στο Μοσχάτο από τις 07:30 έως τις 20:00 και στην είσοδο του παλιού Δημαρχείου στον Ταύρο από τις 07:30 έως τις 15:00.
- Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στο γήπεδο της πόλης αύριο Τρίτη, μεθαύριο Τετάρτη και την Παρασκευή 16/9 από τις 09:00 έως τις 12:00.
Τα είδη που μπορούν οι πολίτες να προσφέρουν είναι:
- εμφιαλωμένα νερά,
- φυσιολογικό ορό,
- φυσικά δάκρυα,
- Pulvo,
- κεραλοιφή για εγκαύματα,
- τρόφιμα μακράς διαρκείας,
- μωρομάντηλα,
- γάζες,
- προστατευτικές μάσκες (υψηλής προστασίας)
- και για τα τετράποδα συσκευασμένη τροφή και τροφή για κουτάβια, Cool mats, λουριά οδηγούς.
Πηγή: skai.gr
