Φωτιά στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Δύσκολη νύχτα είναι η αποψινή για την Άσσηρο καθώς μαίνεται το μέτωπο της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στη θέση Μαυροράχη.

Λίγο μετά τις 23:00 μήνυμα εστάλη από το 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Χρυσαυγής και Πολυδενδρίου ώστε να βρίσκονται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Ασσήρου και ΧΥΤΑ #Μαυροράχης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Χρυσαυγή και #Πολυδενδρίου παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2025

Η φωτιά καίει χορτολιβαδικές εκτάσεις. Όπως μεταδίδει το thestival.gr, η κυκλοφορία στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Σερρών, στον κόμβο Στρυμονικού έχει διακοπεί για τα φορτηγά οχήματα ενώ κλειστό παραμένει και το ένα ρεύμα με κατεύθυνση προς Μαυροράχη.

Η επιχείρηση κατάσβεσης μετά τη δύση του ηλίου ενισχύθηκε με επίγειες δυνάμεις.

Νωρίτερα, από αέρος επιχείρησαν πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης επιχειρούν 85 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ, και 27 οχήματα.

Παράλληλα χρησιμοποιούνται μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και υδροφόρες.

Η εικόνα από τα υπόλοιπα μέτωπα στη χώρα

Σε 65 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 50 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Βελτιωμένη εικόνα με διάσπαρτες εστίες παρουσιάζει η φωτιά στο Βαθύρεμα Αγιάς του νομού Λάρισας. Στο μέτωπο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 25 οχήματα.

Νωρίτερα, δυο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας της Αγιάς, ενώ ένα πυροσβεστικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες

Βελτιωμένη εικόνα και για τη φωτιά στη Δεσκάτη Γρεβενών σε δασική έκταση.

Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στη Λακωνία, σε αγροτοδασική έκταση στην Καρίτσα και σε χαμηλή βλάστηση στην Πλύτρα.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κίτσι, στο Κορωπί. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα ρεύματος.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

