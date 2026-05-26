«Όλα άψογα» λέει ο Τραμπ μετά την εξαμηνιαία ιατρική εξέτασή του

«Όλα άψογα», έγραψε στο truth social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις εξαμηνιαίες εξετάσεις του.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ έκανε την εξής ανάρτηση: «Μόλις ολοκλήρωσα την εξαμηνιαία ιατρική μου εξέταση στο Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο «Walter Reed». Όλα βγήκαν ΤΕΛΕΙΑ. Ευχαριστώ τους εξαιρετικούς γιατρούς και το προσωπικό! Επιστρέφω στο Λευκό Οίκο».

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ θα υποβληθεί στις συνηθισμένες οδοντιατρικές και ιατρικές εξετάσεις που κάνει κάθε χρόνο στο πλαίσιο της τακτικής προληπτικής φροντίδας της υγείας του.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ δημοσιοποιούν παραδοσιακά πληροφορίες για την υγεία τους, αν και δεν υποχρεούνται νομικά να το κάνουν.

Υπήρξαν διάφορες εικασίες σχετικά με την υγεία του Τραμπ, καθώς εικόνες από μώλωπες στα χέρια του -ορισμένοι εκ των οποίων είχαν καλυφθεί όπως φαινόταν με μέικαπ- και από τα πόδια του που έδειχναν πρησμένα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο.

Πηγή: skai.gr

