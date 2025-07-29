Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καρίτσα και στην περιοχή Πλύτρα Λακωνίας.

Για την κατάσβεση στην περιοχή Καρίτσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς στην Πλύτρα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.