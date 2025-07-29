Οριοθετήθηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καρίτσα και στην περιοχή Πλύτρα Λακωνίας.
Για την κατάσβεση στην περιοχή Καρίτσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.
Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς στην Πλύτρα κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Υπάρχει επίσης συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.