Τριχωνίδα: 32χρονη, θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της

Σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε σε χωριό της Τριχωνίδας, με θύμα μια 32χρονη γυναίκα που κατήγγειλε τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, κατά τη διάρκεια καυγά, ο 39χρονος σύζυγός της λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, φέρεται να την απείλησε, να της τράβηξε τα μαλλιά και να τη χτύπησε σε σημεία του σώματός της.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και απειλή και αναζητείται το πλαίσιο του αυτοφώρου.

