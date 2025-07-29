Λογαριασμός
Φωτιά στο Κίτσι Κορωπίου: Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ξεκίνησε από κολόνα ρεύματος (Βίντεο)

Λίγο μετά τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα Χατζήρια προς τη λεωφόρο Βάρης Κορωπίου

UPDATE: 18:13
Φωτιά Κορωπί

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κίτσι, στο Κορωπί.  Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα ρεύματος.

Λίγο μετά τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα Χατζήρια προς τη λεωφόρο Βάρης Κορωπίου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα σε σπίτια με άνεμο που έφτανε τα 5 μποφόρ. Αναπτύχθηκε γρήγορα σε χαμηλή κυρίως βλάστηση, αλλά η άμεση προσέγγιση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν σε 45 λεπτά χωρίς ενεργό μέτωπο.

Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν 98 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 32 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

«Η φωτιά ξεκίνησε από την οδό Σκοπευτηρίου, μόλις 50 μέτρα από τη λεωφόρο Βαρης Κορωπίου», ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσσης.

Υποστήριξε ότι χάρη στην επέμβαση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής και των εναέριων μέσων η φωτιά δεν έχει την ένταση που είχε πριν, εκφράζοντας την ελπίδα σε λίγη ώρα να οριοθετηθεί. 

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ άρθηκε η εκτροπή κυκλοφορίας που είχε τεθεί σε εφαρμογή στη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου, ωστόσο παραμένουν κλειστές οι οδοί Λάμπτρων και Σκοπευτηρίου.

