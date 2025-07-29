Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κίτσι, στο Κορωπί. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα ρεύματος.

Λίγο μετά τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα Χατζήρια προς τη λεωφόρο Βάρης Κορωπίου.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα σε σπίτια με άνεμο που έφτανε τα 5 μποφόρ. Αναπτύχθηκε γρήγορα σε χαμηλή κυρίως βλάστηση, αλλά η άμεση προσέγγιση από επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να τη θέσουν σε 45 λεπτά χωρίς ενεργό μέτωπο.

Πιο συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν 98 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 32 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Παράλληλα, υπήρχε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κορωπί της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Χατζήρια απομακρυνθείτε προς Λεωφόρο #Βάρης_Κορωπίου



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2025

«Η φωτιά ξεκίνησε από την οδό Σκοπευτηρίου, μόλις 50 μέτρα από τη λεωφόρο Βαρης Κορωπίου», ανέφερε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο δήμαρχος Κρωπίας Δημήτρης Κιούσσης.

Υποστήριξε ότι χάρη στην επέμβαση των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής και των εναέριων μέσων η φωτιά δεν έχει την ένταση που είχε πριν, εκφράζοντας την ελπίδα σε λίγη ώρα να οριοθετηθεί.

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ άρθηκε η εκτροπή κυκλοφορίας που είχε τεθεί σε εφαρμογή στη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου, ωστόσο παραμένουν κλειστές οι οδοί Λάμπτρων και Σκοπευτηρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.