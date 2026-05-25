Διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Στις 8 Δεκεμβρίου γράφαμε ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης θα φέρει από το παράθυρο ένα νέο φόρο στα ακίνητα. Ένα φόρο που θα αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων, που...λερώνει το καθαρό μητρώο μείωσης φόρων της κυβέρνησης – με 73 τότε, 83 τώρα - , έναν φόρο που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει ως ΕΝΦΙΑ από το παράθυρο.



Για την ακρίβεια τα πράγματα είναι χειρότερα γιατί δε μιλάμε για έναν επιπλέον φόρο αλλά για διπλό χαράτσι. Και το χειρότερο είναι ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων στις διαθέσεις διοικήσεων των ΟΤΑ οι οποίες και θα καθορίσουν το ύψος των επιβαρύνσεων.



Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.



Οι προθέσεις είναι καλές, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έχει στόχο να διορθώσει τη στρέβλωση δεκαετιών που θέλει τον δημότη να επιβαρύνεται με πολλά και διάσπαρτα δημοτικά τέλη. Τα ενοποιεί λοιπόν, βάζοντας μια τάξη και ενισχύοντας αισθητά την διαφάνεια. Και μαζί της δυστυχώς και τον....λογαριασμό.



ΤΕΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δημιουργία του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) το οποίο θα αντικαταστήσει το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Το πρόβλημα είναι ότι το νέο τέλος θα είναι σημαντικά υψηλότερο από τα τέλη που αντικαθιστά. Το ΤΑΠ κυμαίνεται μεταξύ 0,25 έως 0,35 τοις χιλίοις επί του γινομένου της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, των τετραγωνικών και του συντελεστή παλαιότητας. Ο δε φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων υπολογίζεται ανά παροχή ρεύματος και ανά τετραγωνικό, με διαφορετικούς συντελεστές που ανά δήμο, γι' αυτό και μπορεί να ποικίλλει από μερικά λεπτά έως αρκετά ευρώ ανάλογα και με τη χρήση του ακινήτου (κατοικία, επαγγελματικός χώρος, κοινόχρηστα).

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, κι επειδή στην ανάλυση των λογαριασμών ενέργειας (μέσω των οποίων πληρώνονται τα τέλη) ο Φ.Η.Χ. είναι μεσοσταθμικά λιγότερος από το 50% του ΤΑΠ του ίδιου ακινήτου για το ίδιο διάστημα,



Το ΤΤΑ που θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου θα υπολογίζεται με 0,3 έως 0,7 τοις χιλίοις του ίδιου γινομένου ενώ σύμφωνα με τις προβλέψεις θα επιβάλλεται ακόμη και στο δικαίωμα υψούν εφόσον έχει συμπεριληφθεί σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου και όπως καταγράφεται σε αυτό.Κατά συνέπεια, για πολλούς θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουν και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τριπλασιασμός τους.

Στις περιοχές όπου δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο υπολογισμός της αξίας τους θα γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Φορολογική Αρχή στοιχεία καθώς και τα στοιχεία των άλλων μητρώων που τηρούνται και παρέχονται στους δήμους.

Το νέο τέλος που θα μπει στη ζωή μας από την πρωτοχρονιά του 2027 θα πληρώνεται κι αυτό μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις του νόμου, στις περιπτώσεις που ο υπόχρεος αρνείται να καταβάλλει το τέλος, μη πληρώνοντας 3 συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν την επαναφέρει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, προς τον ίδιο προμηθευτή και τον δικαιούχο δήμο. Εάν ο υπόχρεος δεν ενδιαφερθεί για την επαναχορήγηση ηλεκτρικού ρεύματος, ο προμηθευτής γνωστοποιεί τούτο στον οικείο δήμο, ταυτόχρονα με τη διαγραφή του υπόχρεου από τους καταναλωτές ώστε να μεριμνήσει εκείνος για την είσπραξη του οφειλόμενου ΤΤΑ.

Στις περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του εκμισθωτή, τότε το ΤΤΑ καταβάλλεται απ' αυτόν μαζί με το λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα. Στις περιπτώσεις που αλλάζει ο εκμισθωτής, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει την αλλαγή άμεσα στον οικείο δήμο μαζί με τυχόν ανεξόφλητα ποσά.



Η είσπραξη του τέλους γίνεται με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι δήμοι από τα μητρώα ακινήτων που διαθέτουν στην επικράτεια τους και τα οποία τροφοδοτούνται από τις δηλώσεις των δημοτών τους. Και για την εξασφάλιση της ακρίβειας των στοιχείων αυτών, μπορούν να κάνουν ελέγχους.



Στις περιπτώσεις που ο δημότης έχει δηλώσει λιγότερα τετραγωνικά, το πρόστιμο ορίζεται στο διπλάσιο του ΤΤΑ που αναλογεί στο ακίνητο. Και φυσικά αν δεν καταβληθεί, οδηγούμαστε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης.



ΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



Η έκπληξη που μας φυλούσε το υπουργείο εσωτερικών είναι μια επιπλέον αύξηση, το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης. Κι αυτό θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, μόνο που τα ποσά θα κατευθύνονται στα ταμεία των περιφερειών με στόχο την χρηματοδότηση έργων υποδομών.



Ο συντελεστής υπολογισμού του θα είναι από 0,15 έως 0,35 τις χιλίοις επί του ίδιου γινομένου με απόφαση της περιφερειακής ενότητας. Οι διαδικασίες είσπραξης και οι κυρώσεις είναι οι ίδιες με τον ΤΤΑ

