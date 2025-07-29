Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο δολοφόνος της Κυριακής Γρίβα. Ο 40χρονος κρίθηκε ομόφωνα ένοχος σήμερα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, οπλοφορία οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών.
Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 5 ετών και έναν μήνα για άλλες πράξεις καθώς και χρηματική ποινή 1000 ευρώ.
Λίγο πριν πέσει η αυλαία, το δικαστήριο αποδέχθηκε πρόταση της εισαγγελέα, να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία τα πρακτικά της δίκης ώστε να ελεγχθεί ο 40χρονος για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, για την παρακολούθηση της Κυριακής μέσω GPS.
Όταν η πρόεδρος είπε το «λύεται η συνεδρίαση», συγγενείς της Κυριακής Γρίβα σηκώθηκαν όρθιοι και συγκινημένοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους λέγοντας στους δικαστές «ένα μεγάλο ευχαριστώ» για την όλη διαδικασία.
Η μητέρα της Κυριακής Γρίβα, τόνισε στις δηλώσεις της: «Επιτέλους δικαιώθηκε η Κυριακή μου. Δικαιώθηκε η ψυχή της. Αύριο θα πάω στοι μνήμα της. Να της πάω γλυκά και να της πώς τα νέα. Επιτέλους μπήκε άλλο ένα κάθαρμα στη φυλακή».
Ο πατέρας της κοπέλας που χάθηκε τόσο άδικα, δήλωσε: «Θέλω όλες οι γυναίκες, όλα τα κορίτσια, να μιλήσουν και να μην φοβούνται κανέναν».
