Κλιμάκωση στο νότιο Λίβανο: Ο Νετανιάχου μιλά για «μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος» και έλεγχο στρατηγικών περιοχών

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει επιχειρήσεις με «μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος» στο νότιο Λίβανο και αναλαμβάνει τον έλεγχο «στρατηγικών περιοχών», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Οι δηλώσεις του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας έγιναν αφότου ο ισραηλινός στρατός διεύρυνε τις χερσαίες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο πέρα από τη γραμμή οριοθέτησης που είχε ορίσει το Ισραήλ αρκετά χιλιόμετρα εντός του λιβανικού εδάφους, μετά την κατάπαυση του πυρός της 16ης Απριλίου με τη Χεζμπολάχ.

Αναλυτικά η δήλωση του Νετανιάχου:

«Σύμφωνα με τις οδηγίες που έδωσα εγώ ο ίδιος, ο Υπουργός Άμυνας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, εντείνουμε την επιχείρησή μας στο Λίβανο. Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ επιχειρούν με μεγάλες δυνάμεις στο έδαφος και καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία. Ενισχύουμε τη ζώνη ασφαλείας για την προστασία των κοινοτήτων του Βορρά.

Παράλληλα, ηγούμαστε μιας μαζικής εθνικής προσπάθειας για την προώθηση δημιουργικών και καινοτόμων λύσεων κατά των drones.

Στηρίζουμε και επαινούμε τους ηρωικούς διοικητές και στρατιώτες μας. Βρίσκονται βαθιά στο πεδίο της μάχης. Σας εμπιστευόμαστε!».

Πηγή: skai.gr

