Πολυχρονόπουλος

Της Έλενας Γαλάρη

Σε δίκη παραπέμπεται ο ιδρυτής της Κοινωνικής Κουζινας « ο άλλος άνθρωπος» Κωνσταντίνος Πολυχρονοπουλος, ο γαμπρός του και η μητέρα του για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και σύσταση συμμορίας.

Το δικαστικό συμβούλιο δεν υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος ζητούσε την απαλλαγή των κατηγορουμένων, κρίνοντας ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να παραπεμφθούν στο εδώλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστές έκριναν ότι ο Κωνσταντίνος Πολυχρονοπουλος «είχε αντιληφθεί πως μπορούσε να εκμεταλλευθεί το φιλανθρωπικό συναίσθημα των πολιτών και υπό το πρόσχημα της αφιλοκερδούς κοινωνικής προσφοράς να τους παραπλανήσει , έτσι ώστε να καταθέτουν χωρίς κρατική εποπτεία και εξ ιδίων οικονομικό έλεγχο χρηματικά ποσά σε ατομικούς λογαριασμούς προσώπων επιρροής τους, παριστάνοντας εν γνωσει του ψευδώς ότι η δράση της ομάδας ήταν φιλανθρωπική με επίκεντρο την αλληλεγγύη και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός του ήταν η αποκομιδή παράνομου περιουσιακού οφέλους αλλά και η μετέπειτα νομιμοποίηση του εξαχθεντος εγκληματικού προϊόντος δια της μετατροπής του σε περιουσιακό στοιχείο με νομική υπόσταση επιλέγοντας τη συνήθη πρακτική ξεπλύματος με συμμετοχή σε τυχερά παίγνια».

Σε αλλο σημείο του βουλεύματος αναφέρεται ότι:

"....Η επικαλούμενη φιλανθρωπική του δράση δεν δικαιολογεί a priori την αδιαφανή οικονομική διαχείριση μεγάλων χρηματικών ποσών προερχόμενων από δωρεές ιδιωτών, λαμβανομένου υπόψη ότι μέρος των δωρεών αυτών παρέχονταν και σε είδος όπως τρόφιμα, ρούχα, παροχή εθελοντικής εργασίας κλπ γεγονός που καταδεικνύει και εξοικονόμηση σχετικής δαπάνης για τις διεξαχθεισες δράσεις της ομάδας του."

Οι δικαστές κρίνουν ότι ο Κ. Πολυχρονοπούλος ήταν ο «ιθύνων νους» της εγκληματικής οργάνωσης και ήταν εκείνος που έδινε οδηγίες για να εξαπατήσουν τον κόσμο.

"....Ο πρωτος κατηγορούμενος καθόλη τη διάρκεια της δράσης του προέβη δε σε συνολικές αναλήψεις 550.000 ευρώ από όλους τους εμπλεκόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα οποία στη συνέχεια επανακατέθεσε στον παικτικο λογαριασμό που διατηρούσε στον ΟΠΑΠ ΑΕ και ακολούθησε παικτικές δραστηριότητες σε που απόληγε τόσο στην απώλεια χρημάτων ύψους 141.841, 55 ευρώ όσο και στην ανάληψη τοις μετρητοίς ποσού ύψους 270.480,16 ευρώ και αφετέρου στην πίστωση με τραπεζικά μέσα συνολικού ποσού 186.414 ευρώ στον παικτικό λογαριασμό που διατηρούσε στην NOVIBET ΟΠΑΠ ΑΕ και στην συνέχεια απώλεια χρημάτων των 156.217 ευρώ και στην ανάληψη 30.097 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

